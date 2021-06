Putin sender nye stikpiller mod Vesten

Onsdag holdt han sin årlige pressekonference med over en million spørgsmål fra russerne, og her blev Vesten flere gange udpeget som skurk.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, beskylder Vesten for at skabe problemer i forholdet til Rusland.

Der var ingen fremstrakte hænder

- Det var selvfølgelig en provokation. Det er absolut klart, sagde han om episoden i forrige uge, da den britiske destroyer HMS "Defender" ifølge Rusland krænkede russisk territorialfarvand i Sortehavet.

- Hvad skulle disse provokationer vise? Hvilket mål skulle de nå?, spurgte han ifølge det russiske nyhedsbureau Itar-Tass.

Han gav selv svaret: Det var for at se russernes reaktion.

- Det var ikke kun briterne. De kom ind i vores farvand om eftermiddagen. Om morgenen var et amerikansk rekognosceringsfly lettet fra en Nato-base på Kreta. Vi så og observerede det.

Rusland sagde, at det skød varselsskud ved det britiske skib. Det afviste briterne dog.

Skibet sejlede i det, som internationalt regnes for ukrainsk farvand.

Efter at Rusland annekterede Krim i 2014, regner Rusland farvandet for sit.

- Der er også en politisk del. Vi har netop haft et møde i Geneve med USA's præsident, Joe Biden. Man må spørge sig selv, om det var nødvendigt at gennemføre sådan en provokation. Hvorfor gøres alle disse ting? Det er for at understrege, at de ikke respekterer Krim-borgernes ønske om at tilslutte sig Rusland.

- Havde vi sænket den britiske destroyer ved Krim, er det usandsynligt, at vi ville være på randen af en Tredje Verdenskrig. For de, der gør det her, ved, at de ikke kan komme sejrrigt ud af sådan en krig, beroligede Putin sit publikum.

Han var ikke færdig med Vesten.

Han blev spurgt, om han vil mødes med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

Det kan Putin ikke lige se en idé i.

- Hvad skulle nytten være af et møde med Zelenskij, der har givet fuld kontrol med ledelsen af sit land til udenforstående? De vigtige beslutninger træffes i Washington og til en vis grad i Berlin og Paris.

Ved den tv-transmitterede pressekonference kan alle russere skrive ind med spørgsmål.

Desuden er der en linje, hvor man kan tale direkte med Putin.

De fleste spørgsmål til præsidenten handlede i øvrigt om covid-19.

I øjeblikket er pandemien slem i Rusland. Samtidig er der stor skepsis mod at blive vaccineret med Sputnik V, en russisk udviklet vaccine.

Putin har aldrig fortalt om sin egen vaccination, men onsdag sagde han, at han i marts blev vaccineret med Sputnik V.

- Jeg ville være beskyttet så længe som muligt. Så jeg valgte Sputnik V. Militæret vaccineres med Sputnik V, og jeg er trods alt øverstkommanderende.

I øjeblikket har myndighederne i en række byer, herunder hovedstaden, Moskva, strammet covid-reglerne for at få flere vaccineret.

Personer med job, hvor man er i kontakt med andre, kræver eksempelvis vaccination.

Putin sagde, at han er imod, at der indføres pligt til at blive vaccineret i hele landet.

Men han sagde også, at han går ind for obligatoriske vaccinationer i områder, der trues af skadelige nedlukninger.