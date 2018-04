Putin og Erdogan enes om afspænding og løsninger i Syrien

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har talt i telefon med Ruslands leder, Vladimir Putin, om situationen i Syrien, og de er enedes om at arbejde for afspænding i området og søge "en politisk løsning".

Det oplyser Erdogans kontor.

Samtalen mellem de to har fundet sted, efter USA, Frankrig og Storbritannien tidligt lørdag sendte 105 raketter mod mål i Syrien.

Angrebet var sat i værk for at straffe regimet for brugen af kemiske våben i byen Douma sidste weekend.

Her blev over 40 meldt dræbt.

Erdogan sagde tidligere på dagen, at de tre Nato-landes angreb var "korrekt".

- Vi anser denne operation for passende, fortalte han på et møde i Tyrkiets regerende parti ifølge AFP.

Han mente, at "uanset hvem de skyldige er, så skal de betale en pris" for at udføre et kemisk angreb.