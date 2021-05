Putin lover at forsvare Ruslands interesser på sejrsdag

- Samtidig står vi fast i forsvaret af vore nationale interesser for at sikre vort folks sikkerhed, siger Putin søndag, hvor Rusland markerer den årlige sejrsdag.

Dagen den 9. maj markerer afslutningen på Anden Verdenskrig for det daværende Sovjetunionen.

Det er 76 år siden, at krigen sluttede.

Putins ord er faldet til tusindvis af militærfolk på Den Røde Plads i hjertet af Moskva, Ruslands hovedstad.

Her markeres dagen traditionelt med en stor militærparade, og således også i år.

Det statslige nyhedsbureau RIA Novosti skriver, at flere end 12.000 soldater deltager i paraden i Moskva.

Med sig har de omkring 190 forskellige militærkøretøjer som kampvogne og andre pansrede køretøjer.

I luften er der 76 jagerfly og helikoptere.

Der er også militærparader i en lang række andre byer i landet.

Sejrsparaderne er blevet en årligt tilbagevendende begivenhed efter Sovjetunionens kollaps i 1991.

Det er en national helligdag. Opinionsinstituttet VTsIOM har lavet en undersøgelse, der viser, at 69 procent af befolkningen regner denne dag for årets vigtigste helligdag.

En tredjedel af de adspurgte sagde, at de vil ud og se en sejrsparade på dagen.

En femtedel foretrækker at følge begivenhederne fra sofaen foran tv-apparatet.

Under Putins mangeårige styre har sejrsdagen fået voksende betydning og er en lejlighed for styret til at fremvise sin militære kapacitet.

Putin har været ved magten som enten præsident eller premierminister siden 1999.

- Det sovjetiske folk holdt sit hellige løfte, forsvarede hjemlandet og befriede landene i Europa fra den sorte pest, siger Putin i sin tale i Moskva.