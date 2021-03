Putin inviterer Biden til åben duel på ord efter strid

Invitationen kommer, en dag efter at Biden i en udtalelse til amerikansk tv svarende bekræftende på et spørgsmål om, hvorvidt han anser Putin for at være "en morder".

Torsdag sagde den russiske præsident, at "det må han jo kende fra sig selv".

- Jeg vil gerne tilbyde præsident Biden at fortsætte vores drøftelser, men på den betingelse, at vi gør det direkte, som de siger, online. Uden forsinkelser, det skal være en åben og direkte diskussion, siger Putin.

Debatten skal foregå på nettet, og den skal være åben for alle, der vil følge med, siger Putin til statsligt russisk tv.

Den russiske præsident vil dels gerne drøfte forholdet mellem Rusland og USA med sin amerikanske kollega. Og dels vil han gerne tale med Biden om andre emner, blandt andet nogle af verdens konflikter.

Forholdet mellem de to lande er igen kølnet markant. Onsdag kaldte regeringen i Moskva den russiske ambassadør i USA hjem til konsultationer om det fremtidige forhold til USA.

Ud over, at Biden mener, at Putin er "en morder", fordi hans styre ifølge USA stod bag forsøg på at forgifte Aleksej Navalnyj og andre oppositionspolitikere, sagde Biden også, at Putin "ikke har nogen sjæl".

Det Hvide Hus meddeler torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP, at Biden ikke fortryder sit ordvalg.

- Præsidenten gav et klart svar på et direkte spørgsmål, siger hans talskvinde, Jen Psaki, torsdag.

Biden har flere andre kritikpunkter mod Putin, særligt om indblanding i amerikanske valg.

Tidligere på ugen konkluderede amerikanske efterretningstjenester i en rapport, at Putin gav tilladelse til en operation for at påvirke det seneste amerikanske valg i daværende præsident Donald Trumps favør.

Sidst, at de to ledere talte med hinanden, var den 26. januar, seks dage efter at Biden var taget i ed som USA's præsident.