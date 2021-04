Putin deltager i klimatopmøde med Biden og Mette Frederiksen

Putin vil holde en virtuel tale torsdag den 22. april.

- Vladimir Putin kommer til at fremlægge den russiske tilgang i forhold til at få etableret et bredt, internationalt samarbejde med det formål at overvinde klimaforandringernes negative konsekvenser, lyder det.

I alt 40 ledere fra hele verden har fået en invitation fra Biden.

Foruden Putin er blandt andre Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, og Kinas præsident, Xi Jinping, inviteret. Det vides dog endnu ikke, om den kinesiske præsident har tænkt sig at deltage.

Putins deltagelse kommer til at finde sted, på et tidspunkt hvor der er stigende spændinger mellem Rusland og både USA og EU.

Det er blandt andet fængslingen af Putin-kritiker Aleksej Navalnyj og en voldsom militær opmarchering ved Ukraines grænse, der har fået Vesten til at tale med store bogstaver over for russerne.

Rusland og USA har dog også tidligere i år holdt klimaforhandlinger.

Mette Frederiksen er en af seks EU-ledere, der har fået en invitation. De øvrige er fra Frankrig, Italien, Polen, Spanien og Tyskland.

Derudover er EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og EU-præsident Charles Michel også blevet inviteret.

Norges statsminister, Erna Solberg, har ligeledes fået en invitation.

Ledere fra samtlige 17 økonomier, der udgør Major Economies Forum on Energy and Climate Change (MEF), er inviteret. De er tilsammen ansvarlige for omkring 80 procent af verdens udledning af CO2, skriver Det Hvide Hus.

Det drejer sig om følgende: Australien, Brasilien, Canada, EU, Frankrig, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kina, Mexico, Rusland, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland og USA.