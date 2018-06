Putin advarer Ukraine mod angreb i øst under VM i fodbold

Præsident Vladimir Putin advarer Ukraine om, at det vil få "meget alvorlige følger", hvis landet iværksætter militære operationer mod prorussiske oprørere i de østlige ukrainske områder under VM-slutrunden i fodbold.

VM indledes i Rusland næste uge.

Zakhar Prilepin, der er russisk forfatter og rådgiver for de separatistiske oprørere i Donetsk-regionen, bad torsdag Putin kommentere en mulig ukrainsk militæraktion i den måned, hvor der spilles fodbold-VM.

- Jeg håber, at der ikke kommer provokationer, men hvis det skulle ske, så tror jeg, at det vil få meget alvorlige følger for staten Ukraine i det hele taget, siger Putin.

Rusland er vært for VM fra 14. juni frem til den 15. juli i 11 forskellige byer - deriblandt Rostov-on-Don, der ligger godt 100 kilometer fra Ukraines grænse.

Over 10.000 mennesker er blevet dræbt under konflikten i Ukraine siden april 2014, hvor ukrainske styrker kæmper mod de russisk-støttede separatister i den østlige del af landet.

Sporadiske kampe fortsætter i Ukraine trods en aftale om våbenhvile og diplomatiske fredsbestræbelser.

Putin advarede Ukraine i en årlig seance, hvor russere kan ringe ind med spørgsmål til præsidenten på live-tv.

I en kommentar til Ruslands militære oprustning siger Putin, at der bliver udviklet nye våben - blandt andet et ubemandet undervandsfartøj og et missil med global rækkevidde.

Putin har tidligere sagt, at Rusland som reaktion på USA's raketskjold har lanceret nye rakettyper - blandt andet store interkontinentale raketter og nye typer af torpedoer.

Om konflikten i Syrien fremhæver Putin, at de russiske styrker i landet er et unikt værktøj for militæret.

- Ja, vi ved, at er forbundet med tab af liv, men dette er en ædel mission, som beskytter russiske interesser, siger den russiske præsident og tilføjer:

- Lad mig minde om, at tusindvis af militante forlod Rusland og landene i Centralasien og samledes i Syrien. Det var bedre at bekæmpe dem og gøre det af med dem der, end at lade dem vende hjem med våben i hånd.

Han siger, at Ruslands militære operationer i Syrien - navnligt dem, som omfatter russiske styrker - er afsluttet.

- De er ikke nødvendige længere.

Han pointerer, at russiske styrker vil forblive i Syrien, så længe det er i Ruslands interesse at have dem der.