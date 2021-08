Putin: Verden skal forhindre kollaps i Afghanistan

På et fælles pressemøde siger den russiske præsident, Vladimir Putin, at det nu handler om at stå sammen for at hjælpe det afghanske folk og undgå, at Afghanistan kollapser helt.

- Taliban-bevægelsen kontrollerer nu stort set hele landets territorium, siger Putin.

- Det er realiteterne, og det er de realiteter, vi må tage afsæt i for at forhindre den afghanske stats kollaps.

Den russiske præsident siger, at han ikke vil dvæle ved resultatet af de vestlige landes militære indsats i Afghanistan.

Men han kritiserer den "uansvarlige politik" med at forsøge at påføre "udefrakommende værdier" på det krigshærgede land.

- Man kan ikke påføre standarder for politisk liv og opførsel på andre mennesker udefra, siger Putin.

Han understreger, at det er i Ruslands interesse at have et sikkert Afghanistan og ikke mindst at forhindre, at "terrorister" rejser til nabolandene "under dække af at være flygtninge".

Det er med stor sandsynlighed Merkels sidste møde med Putin i sin egenskab af tysk forbundskansler.

Hun træder tilbage fra posten, når en efterfølger er på plads efter næste måneds valg til Forbundsdagen.

Merkel siger på det efterfølgende pressemøde, at hun har bedt Putin om at løslade den fængslede oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj.

- Og jeg gjorde det klart, at vi vil blive ved med at bede om det, siger hun på pressemødet i Kreml med Putin ved sin side.

Også den franske præsident, Emmanuel Macron, lagde pres på Putin i samme spørgsmål i en telefonsamtale torsdag.