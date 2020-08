Putin: Rusland har vaccine mod covid-19

- I morges (tirsdag, red.) for første gang i verden er en vaccine mod den nye coronavirus blevet registreret i Rusland, siger præsidenten i et tv-transmitteret videoopkald til sine ministre tirsdag formiddag.

Vladimir Putins egen datter skal ifølge præsidenten allerede være vaccineret med midlet.

Præsidenten håber, at Rusland snart kan begynde at masseproducere vaccinen.

Den påståede vaccine er ifølge præsidenten udviklet på Gamaleya-instituttet i Moskva. Forud er gået mindre end to måneder med forsøg på mennesker.

I øjeblikket kæmper forskere over hele verden for at udvikle en vaccine mod coronavirusset, der foreløbig har smittet over 20 millioner mennesker på verdensplan.

At Rusland allerede nu hævder at have udviklet en vaccine illustrerer, hvor fast besluttet Rusland er på at vinde kapløbet.

Det har dog også udløst bekymringer om, at Rusland prioriterer national prestige over videnskab og befolkningens sikkerhed, skriver Reuters.

Vladimir Putin forsøger dog tirsdag at forsikre alle om, at den russiske vaccine lever op til alle krav.

- Jeg ved, at den (vaccinen, red.) virker meget effektivt og skaber stærk immunitet. Og jeg gentager, den har bestået alle nødvendige kontroller, siger han.

Midlet er foreløbig blevet godkendt af det russiske sundhedsministerium.

Nu følger såkaldte fase 3-test, der omfatter test på tusindvis af deltagere.

Under normale omstændigheder er det nødvendigt at have gennemført fase 3-test, inden et lægemiddel får det blå stempel.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO arbejdes der rundt om i verden på mindst fire mulige vacciner i fase 3-stadiet.

Sundhedsmyndigheder over hele verden har understreget, at man ikke vil gå på kompromis med sikkerheden, selv om presset er stort for at udvikle en vaccine.

I første omgang vil sundhedspersonale, der behandler coronapatienter i Rusland, få tilbud om at blive vaccineret med det nye middel.

Det siger en kilde med kendskab til sagen ifølge Reuters.