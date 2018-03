Puigdemont anholdt ved dansk-tysk grænse

- Han blev tilbageholdt ved den danske grænse, siger en talskvinde for Puigdemonts parti til AFP. Det tyske nyhedsbureau dpa skriver, at Puigdemont blev anholdt, da han ville rejse ind i Tyskland fra Danmark.

Puigdemont forlod tidligere på weekenden Finland for at rejse tilbage til Belgien. Det oplyser det finske parlamentsmedlem Mikko Kärnä, der var vært for Puigdemont under hans besøg i Finland.

Finsk politi meddelte lørdag, at det er klar til at anholde catalaneren på spansk anmodning. Men ifølge Kärnä rejste Puigdemont til Belgien allerede fredag.

Siden torsdag havde Puigdemont været på besøg i Finland, hvor han blandt andet skulle mødes med finske politikere. Han skulle efter planen rejse ud af landet igen lørdag eftermiddag.

Men afrejsen blev tilsyneladende fremskyndet, efter Finland modtog en europæisk arrestordre på ham fra Spanien.

De spanske myndigheder har efterlyst Puigdemont i hele Europa på anklager om "oprør" og "tilskyndelse til oprør". Han risikerer op til 25 års fængsel, hvis han kendes skyldig.

Belgien, hvor Puigdemont har opholdt sig flere måneder, har hidtil ikke anholdt den catalanske ekspræsident.

Det belgiske retsvæsen har hidtil vurderet, at han ikke har begået forbrydelser, der kan resultere i anholdelse, og at han snarere er politisk aktivist, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Spaniens højesteret sendte fredag fem catalanske ledere i fængsel - deriblandt den seneste kandidat, som er opstillet til at blive regional præsident, Jordi Turull.

Højesteret sagde, at i alt 13 centrale catalanske ledere vil blive retsforfulgt for oprør. I alt er 25 personer, som udgør kernen i separatistbevægelsens ledelse, blevet anklaget i forbindelse med det separatistiske oprør sidste år.

Tusindvis af cataloniere demonstrerede sent fredag og tidligt lørdag med krav om at de folkevalgte former en regering, der kæmper videre for løsrivelse fra Spanien.

Regionen mistede et delvist selvstyre, da centralregeringen greb ind i forlængelse af en folkeafstemning om løsrivelse og en uafhængighedserklæring i oktober sidste år.