Provinsleder: Taliban overtager by 150 kilometer fra Kabul

Det oplyser Nasir Ahmad Faqiri, som er leder af et provinsråd, torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Taliban har taget kontrol over afgørende områder af byen - guvernørens kontor, politiets hovedkvarter og fængslet, siger Ahmad Faqiri til AFP.

Ghazni i provinsen af samme navn er den tiende afghanske provinshovedstad, som den militante islamistiske bevægelse har overtaget på en uge.

Ghazni vurderes at have et indbyggertal på mindst 140.000.

Der er i alt 34 provinser i Afghanistan.

Siden USA og andre Nato-lande begyndte at trække deres soldater ud af Afghanistan i maj, er den militante gruppe rykket frem over hele landet.

Onsdag oplyste en amerikansk embedsmand inden for sikkerhedsområdet til nyhedsbureauet Reuters, at amerikanske efterretningstjenester vurderer, at Taliban potentielt kan isolere Kabul på 30 dage og overtage hovedstaden på 90 dage.

Embedsmanden, som ønskede at være anonym, sagde videre, at den nye vurdering skyldes Talibans hastige overtagelse af landområder og byer.