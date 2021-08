Proud Boys-leder idømt fem måneders fængsel i USA

Tarrio havde på forhånd erklæret sig skyldig i ét tilfælde af ødelæggelse af ejendom og ét tilfælde af forsøg på besiddelse af en "ammunitionsenhed med stor kapacitet".

37-årige Tarrio skal også betale en bøde på 1000 dollar - godt 6300 kroner - og 347 dollar - 2200 kroner - i erstatning til en kirke, hvis ejendom blev beskadiget.

I december sidste år, sideløbende med protesterne i Washington D.C. mod den daværende præsident Donald Trumps nederlag i præsidentvalget, var Henry Tarrio med til at brænde et Black Lives Matter-flag af.

Flaget var forinden blevet stjålet af medlemmer af Proud Boys fra en kirke med historisk betydning for sorte i den amerikanske forbundshovedstad.

På sociale medier og i kommentarer til amerikanske medier indrømmede Proud Boys-lederen, der til daglig bor i Florida, åbent handlingen.

Henry Tarrio blev anholdt to dage før et dødeligt angreb på den amerikanske kongresbygning 6. januar begået af Trump-tilhængere.

Under anholdelsen fandt politiet ifølge justitsministeriet "to store magasiner til skydevåben".

Vrede Trump-tilhængere stormede Kongressen den 6. januar i et forsøg på at forhindre Kongressens medlemmer i at godkende demokraten Joe Bidens valgsejr over Donald Trump.

Ifølge amerikanske myndigheder var medlemmer af Proud Boys blandt de primære anstiftere af angrebet.

Myndigheder og organisationer, der følger den højreekstreme gruppe, betegner Proud Boys som en gruppe, der går ind for hvidt overherredømme og bruger vold.

Gruppen er kendt for at demonstrere til fordel for at bære våben. Gruppen har også været i slagsmål ved demonstrationer, hvor aktivister har krævet statuer fra slavetiden fjernet.