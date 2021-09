Protestparti med sygehus som mærkesag får plads i Stortinget

På blot seks måneder er det lykkedes det norske parti Pasientfokus at komme i Stortinget med ét mandat.

Det norske parti Pasientfokus dukkede op ud af ingenting i påskedagene.

Omkring et halvt år senere - efter mandagens valg til Stortinget i Norge - står det klart, at det lille protestparti kommer i Stortinget med et mandat, skriver NRK.

Partiets store mærkesag er et sygehus til Alta. Det er med 20.000 indbyggere den største by i Finnmark.

Pasientfokus har fået cirka 16 procent af stemmerne i Finnmark og hele 44 procent af stemmerne i Alta, viser resultaterne fra valget.

Dermed kan den mangeårige sygehusforkæmper Irene Ojala sætte kurs mod Stortinget, hvor hun skal repræsentere partiet.

På landsplan viser resultaterne, at et regeringsskifte i Norge er en realitet.

Med næsten alle stemmerne optalt ser Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV) ud til at få flertal med i alt 89 mandater af de i alt 169 mandater i Stortinget. Det kræver 85 mandater for et flertal.

Det betyder, at Ap-leder Jonas Gahr Støre står til at blive Norges nye statsminister med sine to foretrukne samarbejdspartnere, Sp og SV.