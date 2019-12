Protester sender hongkongere til Taiwan på jagt efter nyt liv

Protester, som har lammet Hongkong i næsten seks måneder, har drevet flere af storbyens indbyggere til at søge efter et nyt liv i udlandet. Og mange har vendt sig mod det nærliggende demokratiske Taiwan for at undslippe usikkerheden derhjemme.

Således er antallet af personer, der er blevet tildelt kortvarigt og permanent opholdstilladelse i Taiwan, steget med næsten 30 procent til 4000 mellem januar og september i år sammenlignet med samme periode sidste år.

Samtidig er investeringer fra Hongkong næsten fordoblet.

Leonardo Wong var på besøg i den sydtaiwanske by Kaohsiung i sidste måned for at lede efter et godt sted til sin nye restaurant, som han planlægger at åbne, når han flytter til øen til januar.

- Hongkong er ikke længere sikkert. Du ved ikke, hvad der vil ske i morgen. Der er for mange eksterne kræfter, der kan ændre den retning, hvori tingene går, siger den 27-årige Wong.

- Det føles som om, at tingene ikke kan gå tilbage til før. Vi kan ikke se, hvilken fremtid Hongkong er på vej mod, siger han.

Taiwan anerkender ikke det juridiske begreb asyl, ligesom at landet ikke accepterer flygtninge. Men hongkongere kan ansøge om at bo på øen på forskellige måder, herunder via et investeringsvisum.

Den tidligere systemanalytiker Chow Chung-ming opnåede for nylig opholdstilladelse i Taiwan gennem en ordning, der kræver en investering på seks millioner taiwanske dollar - godt 1,3 millioner danske kroner.

Den 41-årige er flyttet til Kaohsiung, hvor han blev tiltrukket af blandt andet lavere husleje. Det har hjulpet ham til at realisere en barndomsdrøm om at åbne en kattecafé.

- I Taiwan er der ytringsfrihed. Folk kan selv vælge deres præsident og deres politikere. Det er rettigheder, som hongkongere ikke har, og jeg ser ingen chance for, at de nogensinde får det, siger han.

Demonstrationerne i Hongkong begyndte i juni som følge af et kontroversielt lovforslag om udlevering af borgere til retsforfølgelse i Kina. Forslaget er siden blevet droppet