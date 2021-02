Protester i Myanmar genoptages efter særdeles voldelig dag

Demonstrationer i Myanmar bliver genoptaget onsdag. Det sker, på trods af at der tirsdag blev meldt om den mest voldelige dag med protester i landet i kølvandet på et militærkup for lidt over en uge siden.

Tirsdag brugte politiet både vandkanoner og våben mod demonstranterne. En læge fortæller, at en demonstrants liv sandsynligvis ikke står til at redde, efter at hun angiveligt blev skudt i hovedet af politiet.