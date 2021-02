Se billedserie Titusindvis af mennesker gik søndag på en af Yangons hovedveje for at protestere mod militærkuppet. Rødt er den farve, der symboliserer Aung San Suu Kyi og hendes parti, Den Nationale Liga for Demokrati. Foto: Ye Aung Thu/Ritzau Scanpix

Protester i Myanmar er de største i årevis

Demonstranter i Myanmar trodser frygten for en reaktion fra militæret og går på gaden for at vise deres støtte til den afsatte Aung San Suu Kyi.

Verden - 07. februar 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Søndag var titusinder af mennesker i gaderne i Myanmars største by, Yangon, for at vise deres modstand mod de generaler, der har taget magten i landet. Fra alle dele af byen strømmede folk ind ad gaderne til den centrale Sule-pagode, der også fungerede som samlingssted for store demonstrationer mod militærstyret i 2007 og 1988.

