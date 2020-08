Proppede evakueringscentre i USA kan sprede coronavirus

600 folk fra Røde Kors er til stede i Louisiana og nabostaten Texas for at hjælpe med at give husly til de evakuerede.

- Det, at de mange steder er blevet stuvet sammen i evakueringscentre, er enormt bekymrende, siger katastrofechef i Røde Kors i Danmark Bjarke Skaanning.

Louisiana og Texas har henholdsvis flere end 3000 og over 2000 bekræftede smittetilfælde per 100.000 indbyggere i staterne, hvilket gør staterne til nogle af de hårdest ramte i hele USA.

Myndighederne og Røde Kors har dog haft succes med at samarbejde med virksomheder om at tilbyde plads til de evakuerede for bedre at kunne holde afstand.

- Det er faktisk lykkedes mange steder at få hoteller til at åbne.

- Mine kolleger i USA sagde i dag, at rigtig mange hoteller har åbnet dørene og sagt: kom herind. I kan være her. Det er simpelthen, fordi der ikke er plads til, at man kan evakuere en halv million mennesker på sikker afstand af hinanden, siger Bjarke Skaanning.