Prominent Hongkong-aktivist er fængslet efter retsmøde

Aktivisten Joshua Wong er mandag blevet varetægtsfængslet efter første retsmøde i en sag, hvor han har erklæret sig skyldig i anklager om at have organiseret og opildnet til en demonstration for demokrati i Hongkong sidste år.

Allerede inden retsmødet sagde Wong, at han forventer at skulle i fængsel.

Ved slutningen af høringen stod det klart, at han foreløbig er blevet varetægtsfængslet. Før han blev ført væk af sikkerhedspersonale, råbte han ifølge nyhedsbureauet Reuters:

- Hold modet højt, allesammen.

Dommen i sagen bliver af afsagt 2. december. Der er i alt afsat seks dage i retten.

Sidste år var der i løbet af syv måneder store og ofte voldelige prodemokratiske demonstrationer i Hongkong. Her gik millioner på gaderne.

Den kinesiske regering og lokale myndigheder har afvist demonstranternes krav om frie valg og har i stedet reageret med tiltagende hårdhed over for protesterne.

24-årige Wong har været en af de mest fremtrædende figurer i demokratibevægelsen.

Han står anklaget sammen med Ivan Lam og Agnes Chow - to andre kendte regeringskritikere. De er ligeledes blevet varetægtsfængslet.

Konkret er de anklaget i forbindelse med en demonstration sidste sommer uden for Hongkongs politis hovedkvarter.

- Jeg bliver ikke overrasket, hvis jeg bliver frihedsberøvet straks i dag, sagde Wong inden retsmødet.

- Vi må fortsætte med at kæmpe for frihed. Det er endnu ikke tid til at bøje sig for Beijing.

Politifolk var flere gange mål for demonstranterne under protesten sidste år. Mens politiets hovedkvarter var belejret, blev der både kastet med æg og sprayet med graffiti fra demonstranternes side. Politiet anvendte tåregas og skød med gummikugler.

De tre aktivister er tiltalt for at have stået i spidsen for demonstrationen, opildnet folkemængden og taget del i demonstrationen. De kan få op mod fem års fængsel.

Aktivisternes beslutning om at erklære sig skyldige kan været taget i håb om en mindre straf.

Flere vestlige lande har udtrykt bekymring for Hongkongs uafhængighed, blandt andet på grund af en såkaldt sikkerhedslov, som har gjort det ulovligt at demonstrere for et frit Hongkong.

Tusindvis af mennesker blev anholdt under og efter demonstrationerne i Hongkong, og retssalene er lige nu fyldt op flere steder i byen. Mange af de førende oppositionsfigurer står over for retssager.