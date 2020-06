Joe Biden er den eneste tilbageværende kandidat til at blive Demokraternes nominerede ved præsidentvalget til november. (Arkivfoto.)

Prognoser spår sejr til Biden ved primærvalg i flere delstater

Den tidligere vicepræsident Joe Biden står til at vinde Demokraternes primærvalg i delstaten Indiana.

Det viser prognoser fra nyhedsbureauet AP og det amerikanske medie NBC News natten til onsdag dansk tid.

Ifølge en optælling fra AP har Biden fået 80,1 procent af stemmerne, efter at 19 procent er talt op klokken 01.30 natten til onsdag dansk tid.

Står det ved magt, når alt er talt op, får Joe Biden alle delstatens 41 delegerede.

Syv delstater og den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C., afholder primærvalg natten til onsdag dansk tid. Det er den største valgdag siden supertirsdag 3. marts.

I delstaterne Maryland, Pennsylvania, New Mexico og Montana viser NBC's prognoser også en sejr til Joe Biden.

Joe Biden er den eneste tilbageværende kandidat til at blive Demokraternes nominerede ved præsidentvalget til november.

Bernie Sanders trak sig fra kampen om Demokraternes nominering 8. april som den sidste modstander til Biden og gav sin støtte til den tidligere vicepræsident.

Men Sanders valgte at blive på stemmesedlerne for at samle flest mulige delegerede og dermed få større indflydelse på Demokraternes politik ved partiets konvent til juli.

I USA's valgkamp har Joe Biden de seneste uger trukket fra i meningsmålingerne i forhold til den republikanske præsident Donald Trump.

I en måling fra Reuters og analyseinstituttet Ipsos fra 3. juni står Joe Biden til at få 47 procent af stemmerne mod Donald Trumps 37 procent, hvis et præsidentvalg fandt sted i dag.

De ti procentpoint er den største føring, Joe Biden har haft, siden han har været Demokraternes eneste nominerede, skriver Reuters.

Faldet i tilslutningen til Trump kan ifølge Reuters skyldes de verserende konflikter i USA, der er opstået i kølvandet på den sorte mand George Floyds dødsfald i politiets varetægt i Minneapolis.

Over 55 procent svarer i en anden meningsmåling fra Reuters og Ipsos, at de tager afstand fra Trumps håndtering af sagen.

Donald Trump har valgt en hårdhændet tilgang til demonstrationerne ved blandt andet at have truet med at indsætte militæret, hvis de voldsomme protester varer ved.