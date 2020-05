Prognoser giver Biden sejr ved primærvalg i Nebraska

Den tidligere vicepræsident er den eneste kandidat, der er tilbage i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat ved valget i november.

Joe Biden står til at vinde Demokraternes primærvalg i delstaten Nebraska.

Senator Bernie Sanders trak sig fra valgkampen i sidste måned og gav sin støtte til Joe Biden.

Men Sanders valgte at blive på stemmesedlerne for at samle flest mulige delegerede og dermed få større indflydelse på Demokraternes politik ved partiets konvent til sommer.

USA's præsident, Donald Trump, står ifølge CNN og AP til at vinde Republikanernes primærvalg. Også han er den eneste kandidat.

I USA's valgkamp har Joe Biden i de seneste uger mistet et forspring i meningsmålingerne i forhold til præsident Donald Trump.

En Reuters/Ipsos-meningsmåling fra 6. maj viser, at der er nogenlunde lige stor opbakning til Biden og præsidenten, som på grund af coronakrisen konstant er i mediernes fokus.

Målingen viser, at 43 procent af de registrerede vælgere vil stemme på Biden ved præsidentvalget den 3. november, mens 41 procent vil stemme på Trump.

Dermed står Trump og Biden lige på nuværende tidspunkt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed.

Tidligere på ugen sagde den forhenværende demokratiske præsident Barack Obama, at alle burde støtte Biden.

- Det valg, der kommer, er på ethvert niveau vigtigt. Det, vi kæmper mod, er ikke blot en særlig person eller et politisk parti, sagde Obama ifølge CNN.

- Vi kæmper imod langsigtede tendenser, hvor det at være egoistisk, at holde sig til sine egne, at splitte og se andre som en fjende - bliver en stærk impuls i amerikanske liv.

Obama sagde, at han vil bruge meget af sin tid på at føre kampagne for Joe Biden.