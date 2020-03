Prognoser giver Joe Biden sejr i Virginia og North Carolina

Virginia er supertirsdags fjerdestørste delstat målt på antallet af delegerede. I alt er der 99 delegerede på spil.

Den tidligere New York City-borgmester og milliardær Michael Bloomberg har ellers satset hårdt på Virginia, som han har besøgt syv gange i løbet af valgkampen.

Op til supertirsdag er det dog Joe Biden, der har ført i meningsmålingerne i den nordligste sydstat.

En valgstedsmåling viser, at næsten hver anden demokratiske vælger i Virginia har besluttet sig for, hvem de vil stemme på enten tirsdag eller i løbet af de seneste dage.

Ifølge CNN's prognoser vinder Joe Biden også i delstaten North Carolina.

Her er der i alt 110 delegerede at hente supertirsdag. Delstaten overgås kun af Texas' 228 delegerede og Californiens 415 delegerede.

Mens Joe Biden altså ligner en vinder i Virginia og North Carolina, ligger senator Bernie Sanders som ventet til at vinde i sin hjemstat Vermont.

Det viser prognoser fra flere amerikanske tv-stationer.

I Vermont er der 16 delegerede på spil.

Ifølge tal fra Edison Research står Bernie Sanders til at vinde mindst to delegerede i Vermont, mens Joe Biden står til at vinde mindst 16 delegerede i Virginia. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.