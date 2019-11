Prognose: Socialdemokrater er størst i Spanien

Det viser det foreløbige valgresultat fra Spaniens indenrigsministerium, efter at omkring 80 procent af stemmerne er talt op.

Det konservative Partido Popular (PP) får 85 mandater, viser optællingen indtil videre. Det er en fremgang fra de 66 mandater, partiet havde hidtil.

Dermed tegner der sig ikke et klart flertal for nogen af partierne eller blokkene ved Spaniens parlamentsvalg søndag.

Der er 350 pladser i parlamentets underhus, så der skal 176 mandater til at have flertal.

Centrum-højrepartiet Ciudadanos ser ud til at måtte nøjes med ti mandater, viser den foreløbige optælling. Det er en markant tilbagegang i forhold til de 57 pladser, partiet fik ved valget for godt et halvt år siden.

Det venstreorienterede Unidas Podemos, der tidligere var støtteparti for PSOE, står ifølge prognosen til en tilbagegang fra 42 pladser i parlamentet til 26.

Det er anden gang i år, at spanierne bliver bedt om at gå til stemmeurnerne og vælge et nyt parlament.

Siden valget i april har den fungerende spanske premierminister, Pedro Sanchez fra PSOE, forgæves forsøgt at danne en regering med støtte fra Unidas Podemos.

Med søndagens valgresultat ventes den politiske hårdknude igen at blive svær at løse for Sanchez, der skal ud og forhandle med andre partier om at danne regering.

Derfor regner iagttagere med, at endnu et valg kan true i horisonten.