Prognose: Grønne partier går frem i Schweiz

Centrum-venstre partiet Socialisterne står til at blive det næststørste parti.

Partiet De Grønne ser ud til at blive det fjerdestørste parti og får måske mulighed for sammen med allierede i et andet miljøparti at gå ind i den store koalition, som har regeret landet i årtier. Det var tidligere de kristelige demokrater, som var det fjerdestørste parti.

Hvis blot ét medlem udskiftes i regeringen, Forbundsrådet, som har syv pladser, vil det være en politisk sensation.

Miljødebatten er taget til i alpelandet, hvor smeltende gletsjere er et meget synligt tegn på temperaturstigninger. Hele året har der været klimademonstrationer.

For blot en måned siden blev der holdt et "begravelsesoptog" for Pizol-gletsjeren. Ifølge BBC har den mistet 80 procent af sin masse siden 2006.

- Der er en dyb vedvarende forandring i det, som bekymrer folk, og en ny bevidsthed om emnets vigtighed, siger Pascal Sciarini, der er politolog ved Universitet i Geneve, ifølge Reuters.

- Den ventede fremgang til de grønne partier kan klart forklares med bekymringer for miljø og klimaforandringer, siger han.

Men selv om de to grønne partier skulle gå meget frem, betyder det ikke, at de er sikret en plads i den schweiziske regering.

De 5,3 millioner stemmeberettigede schweizere stemmer om 200 pladser i Underhuset og 46 pladser i Overhuset. De to kamre vælger så i december regeringen. Den bliver kaldt Forbundsrådet og består altid af syv ministre.

De seneste 60 år er pladserne i Forbundsrådet blevet fordelt mellem de samme fire partier, nemlig SVP, centrum-venstre-socialisterne hos SP, det liberale FDP og det kristendemokratiske CVP.

Det er sket i henhold til det, som schweizerne kalder den "magiske formel".

Den kan ændres for at afspejle de seneste resultater og skal være med til at sikre politisk stabilitet i landet.

De grønne partier lægger ikke overraskende op til, at den "magiske formel" ændres. Så kan de nemlig få en plads i regeringen.

Men politiske analytikere siger ifølge Reuters, at det er usandsynligt, at de grønne partier kommer med.

Størstedelen af vælgerne har brevstemt i løbet af de seneste uger, skriver nyhedsbureauet dpa. Valgstederne lukkede klokken 12.00 søndag.

Schweiz regeres på regionalt plan i 26 delvis selvstyrende enheder, kantoner, med en høj grad af direkte demokrati.