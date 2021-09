Prognose: Flertal for rød-grøn regering i Norge

De tre partier har en rød-grøn dagsorden, men de kan øjensynligt danne regering uden Miljøpartiet De Grønne.

Det betyder, at Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, står til at kunne blive den næste statsminister med sine to foretrukne samarbejdspartnere - uden at skulle være afhængig af støtte fra De Grønne og venstrefløjspartiet Rødt.

Samtidig viser prognosen en stor tilbagegang for den borgerlige blok, som kun står til at få 64 mandater.

Støre førte en valgkamp med fokus på "almindelige mennesker", men han er selv mangemillionær, som ikke umiddelbart har meget til fælles med den almindelige vælger.

- Min økonomi er ikke almindelig, men mange ting ved mig er, har han sagt under valgkampen, hvor han har talt om ulighed i det velhavende Norge.

Antallet af milliardærer i landet er fordoblet under den borgerlige regering.

For Arbeiderpartiet er prognosen langt bedre end meningsmålingerne før valget tydede på.

Valget er et klart nederlag for den konservative statsminister, Erna Solberg, som længe har vidst, at hun formentligt ville tabe magten.

Støre har i valgkampen lagt vægt på, at Arbeiderpartiet er kommet fri af en lang vanskelig periode præget af metoo-skandaler, personkonflikter og interne magtkampe i partiet.

Men trods sejren er opbakningen til Ap den svageste ved et stortingsvalg siden 2001.

- Det er et drømmevalg for Jonas Gahr Støre, siger valgforskeren Svein Tuastad ved universitetet i Stavanger til nyhedsbureauet TT i en første kommentar til valgprognosen.

- Som det ser ud nu, så kan vi få en historisk ændring i det norske partisystem. To nye partier er for første gang over spærregrænsen og to gamle partier er under, siger han med henblik på Venstre og Kristelig Folkeparti. De nye partier er ifølge prognosen Rødt og Miljøpartiet De Grønne.