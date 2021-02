Prognose: Cataloniens separatister øger deres flertal

Med over 60 procent af stemmerne talt op står de separatistiske partier tilsammen til at få 74 af de 135 pladser i Cataloniens regionale parlament.

Catalanske separatistpartier ser ud til at få tilstrækkeligt med stemmer ved søndagens valg til at udvide deres flertal i den spanske region.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Samme billede tegner sig ud fra en meningsmåling fra det catalanske TV3, der er lavet i dagene op til det regionale valg.

Den giver venstrefløjspartiet Cataloniens Republikanske Venstre (ERC) mellem 36 og 38 pladser, mens Sammen for Catalonien (Junts) står til mellem 30 og 33 pladser.

Det mindre separatistparti CUP står ifølge målingen til at få syv pladser.

Dermed ser det ud til, at de to største af partierne vil fortsætte deres nuværende koalitionsregering.

ERC regnes for moderat, når det gælder løsrivelse, mens Junts regnes for mere kompromisløs.

Junts er ledet af den tidligere regionale præsident Carles Puigdemont, der i dag bor i Bruxelles. Han risikerer fængsel, hvis han vender hjem til Spanien.

Valgets største parti er dog ikke nogen af de tre partier, der ønsker et selvstændigt Catalonien. Det er derimod den spanske premierminister Pedro Sanchéz' socialistparti, der ifølge den foreløbige optælling har fået flest stemmer.

Målingen fra TV3 viser også, at det stærkt højreorienterede parti Vox for første gang bliver valgt ind i Cataloniens regionale parlament. Partiet står til at få 6-7 af de 135 pladser.

Valgstederne lukkede klokken 20.00 søndag, men der bliver ikke offentliggjort målinger fra selve valgstederne.

I stedet er 8000 vælgere i dagene op til valget blevet spurgt, hvem de vil stemme på.