Profileret demokratiforkæmper er blevet anholdt i Hongkong

Han er sammen med to andre prodemokratiske aktivister blevet anholdt af politiet i Hongkong.

De sigtes for ulovligt at have deltaget i en forbudt demonstration mod regeringen i Hongkong den 31. august.

Det oplyser mediet Apple Daily, hvor Jimmy Lai er bestyrelsesformand.

71-årige Jimmy Lai er fredag lokal tid blevet anholdt af politiet i sit hjem, oplyser de lokale medier Cable TV og TVB News.

Politiet i Hongkong har oplyst, at der vil blive afholdt et pressemøde om sagen senere fredag. Derudover har politiet ikke givet yderligere oplysninger.

Anholdelserne kommer efter en relativt rolig periode i Hongkong, som ellers i månedsvis har været præget af massive regeringskritiske protester.

Demonstrationen 31. august bød på nogle af de værste sammenstød mellem demonstranter og politiet i Hongkong.

Her affyrede politiet tåregas og vandbomber mod demonstranterne, der svarede igen med molotovcocktails.

Myndighederne har anholdt flere end 7000 personer for deres involvering i protestbevægelsen.

Mange af dem, der er sigtet for oprør, risikerer fængselsstraffe på op mod ti år. Det er uvist, hvor mange der fortsat er i politiets varetægt.

Protestbevægelsen i Hongkong udsprang af en vrede over Kinas tiltagende hårde greb om Hongkong. Kina afviser at have blandet sig og bebrejder Vesten for at opildne til oprør.

Jimmy Lai har tidligere været anholdt i 2014, efter at han nægtede at forlade en prodemokratisk demonstration i Hongkong.

En ngo i Washington, der kæmper for demokrati i Hongkong, kalder de nye anholdelser for et "åbenlys politisk undertrykkelse begået af Hongkongs regering og det kinesiske kommunistparti".

Hongkong hører under Kina som en særligt selvstyrende region, der har delvist selvstyre under devisen "ét land - to systemer".