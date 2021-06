Profeterne tog fejl med dødsdom over EU

Dommedag stod nær for både EU og det britiske kongerige, mente formanden for tænketanken Council on Foreign Relations, Richard Haass, da mediet Politico spurgte professorer og iagttagere om følgerne af brexit.

Næsten alle delte det dystre syn: Et "nyt 1933", som da Tyskland blev nazistisk, lød en anden spådom, og professor Laurence Kotlikoff på Boston University erklærede, at EU's lande ville ende i ægte krig mod hinanden.

Onsdag 23. juni 2021 er det sandhedens time for profeterne.

Storbritannien slap, trods indenrigspolitisk kaos, ud af EU i live. Og EU eksisterer, trods en del verbale dødsdomme, endnu.

Faktisk er opbakningen blandt borgerne i EU historisk høj. Da analyse- og faktainstituttet Pew Reserch undersøgte sagen i november 2020, var synet på EU i en del medlemslande det mest positive, siden de første undersøgelser i 2004.

Senest har en undersøgelse i foråret fra Eurobarometer vist, at 48 procent har et positivt syn på EU. 35 procent er neutrale.

- Europæerne har stået sammen, og lederne i EU har været fuldstændig stålsatte i at stå sammen, og de har overladt det til Michel Barnier (EU's chefforhandler, red.), siger professor Marlene Wind, som forsker i EU ved Københavns Universitet.

Det uhyrlige besvær med skilsmissen og tv-billederne fra det britiske parlament, hvor tidligere speaker John Bercow forgæves forsøgte at få ro med sit råb "order", har sat tanker i gang i hele EU.

- Den gode erfaring fra brexit er, at man for første gang har haft en debat om, hvad vil det sige at være inde - eller ude - af fællesskabet. Det har været diffust for rigtig mange mennesker. Hvor svært det er at forlade klubben, og hvor utroligt store omkostninger det har, siger Wind.

Storbritannien stod som EU-medlem uden for dele af EU-samarbejdet, blandt andet euroen. Som forbeholdsland delte Danmark synspunkter med briterne, og derfor har skilsmissen haft betydning for Danmark.

Danmark har været tvunget til at træde mere i karakter, når vigtige emner - som det fælles budget - har været på dagsordenen.

Og der er kommet klø i andre medlemslande for at træde frem som del af sparebanden sammen med Holland, Østrig og Sverige.

Det vil der komme mere af, vurderer EU-professoren. For selv om Holland nok tog de største tæsk for at holde budgettet nede sidste sommer, så står Holland modsat Danmark midt i EU-samarbejdet. Uden forbehold.

- Ulemperne er helt åbenlyse. Vi kan ikke gemme os bag storebror, som vi gjorde før. Vi er nødt til selv at tage de her konflikter og debatter, og det gælder i alle EU's institutioner, hvor vi har gemt os lidt, siger Marlene Wind.

Hvad så med de lande, der som Ungarn og Polen nu udfordrer samarbejdet i EU, blandt andet ved at stikke en kæp i hjulpet på den fælles udenrigspolitik, senest i forhold til Hongkong, uden at have åbenlyse nationale interesser?

- Jeg tror, at det ville være kommet uanset brexit. Det handler om en selvbevidsthed, man ser under de højrenationale regimer, som havde været der alligevel, siger Wind.