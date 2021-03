Professorer vil lukke Norge helt ned før og efter påske

Norge skal lukkes fuldstændig ned i to uger før og efter påske for at få styr på en stigende smittespredning med coronavirus i landet.

Udmeldingen kommer, efter at Norge og i særdeleshed hovedstaden Oslo på det seneste har registreret et rekordhøjt antal smittede.

I de 24 timer op til fredag blev 307 personer således testet positive for virusset i hovedstaden, hvilket er det højeste antal på en dag under pandemien.

På landsplan nåede det daglige antal smittetilfælde tirsdag sit højeste niveau siden begyndelsen af januar med 729 smittede.

Derfor skrev Bjørg Marit Andersen tidligere på ugen et brev til sundhedsmyndighederne, hvor hun kommer med en række anbefalinger for at dæmme op for smitten. Det skriver avisen Dagbladet.

Andersen foreslår i brevet en total nedlukning af Norge i de to uger op til påske. I påskeferien skal det være muligt at rejse indenlands med øgede coronarestriktioner, inden landet skal lukkes igen i to uger efter påske for at standse en eventuelt smittespredning fra ferien.

- Jeg taler om en ordentlig nedlukning, som den vi havde 12. marts sidste år. Ligesom dengang må tometersreglen praktiseres, og denne gang skal vi også have mundbindspåbud, siger Andersen til Dagbladet.

Hun tilføjer, at den norske grænse formentlig også skal holdes lukket i lang tid endnu.

Bjørg Marit Andersen får opbakning fra professor i socialmedicin og epidemiologi Steinar Westin fra Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet.

Han mener, at Norge bør gøre som Finland, der planlægger en hård nedlukning af landet 8. marts.

Sundhedsminister Bent Høie sagde torsdag til NRK, at regeringen i næste uge vil indføre nye restriktioner for at få styr på smitten uden at uddybe nærmere.

Han lagde dog op til, at restriktionerne kan indføres regionalt eller lokalt.

I Oslo er byens restauranter og butikker allerede blevet lukket fra 2. til 15. marts med undtagelse af dagligvarebutikker og apoteker.