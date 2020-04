Professorer: P.O. Enquist efterlader en stor litterær arv

Det fortæller Anne-Marie Mai, professor i nordisk litteratur på Syddansk Universitet.

- Det er stort forfatterskab af omfang, men også af betydning.

- Han har fornyet nordisk litteratur med sin dokumentarisme og brug af den dokumentariske genre, siger Anne-Marie Mai.

Dan Ringgard, professor i nordisk litteratur på Aarhus Universitet, fremhæver ligeledes Per Olov Enquists arbejde med den dokumentariske genre.

Han understreger dog, at Per Olov Enquists forfatterskab rummer meget mere end det.

- Det er virkelig et forfatterskab, som er meget forskelligartet, hvor han gør mange forskellige ting og altid gik sine egne veje.

- Man vidste aldrig, hvordan den næste bog af Enquist ville komme til at se ud, siger Dan Ringgaard.

Han beskriver eksempelvis Per Olov Enquist som en forfatter, der "var i stand til at beskrive den fascination og betydning, der ligger i sport".

Derudover tror han, at Per Olov Enquist vil blive husket for sine dramaer som "Tribadernes nat" og "Fra regnormenes liv".

- De vil komme til at stå stærkt. Det er nogle meget rene, flotte og psykologiske teaterstykker, siger Dan Ringgard.

Per Olov Enquist har desuden skildret historiske personer og perioder i sine værker. Og han har ikke været bange for at gå til de vanskelige emner.

Anne-Marie Mei fremhæver romanen "Legionærerne" fra 1968 som eksempel.

Den handler om den svenske udlevering af baltiske flygtninge til Sovjetunionen i 1946.

Det var i øvrigt for denne roman, Per Olov Enquist vandt Nordisk Råds Litteraturpris.

- Han har givet os nogle vidunderlige kunstværker, som man kan glæde sig over, gå ind i og stadigvæk finde stor fornøjelse i.

- Det er et af de klassiske forfatterskaber i nordisk litteratur, vi her står over for, siger Anne-Marie Mei.