Professor: Trump tager en chance med Jerusalem-udmelding

Han udtaler sig, efter at præsidenten onsdag aften som ventet i en tale har meddelt, at USA anerkender Jerusalem og forbereder at flytte sin ambassade til byen.

- Det vil komme til at gøre mange palæstinensere, folk i den arabiske verden og muslimer rigtig vrede og utilfredse, siger han.

- Selv om hele verdenssamfundet de facto anerkender Jerusalem som Israels hovedstad, har det hele tiden været et centralt punkt i hele Israel-Palæstina-konflikten, at Jerusalem kunne blive hovedstad for begge parter.

Jerusalem er en meget vigtig by for de tre monoteistiske religioner jødedommen, kristendommen og islam.

Byen rummer blandt andet Al-Aqsa Moskéen, Grædemuren, Golgata og Tempelpladsen. Det har som hovedregel altid været muligt for alle tre religioner at komme mere eller mindre frit i byen.

- Derfor kan hele verdens muslimer nu være bekymrede for, at det kommer til at være Israel, der bestemmer over alle de hellige områder, hvis Jerusalem bliver anerkendt som Israels hovedstad af verdenssamfundet, siger han.

Med beslutningen tager Trump en chance, vurderer Jakob Egholm Feldt.

- Han risikerer, at det udvikler sig til uroligheder i Israel og Palæstina. Han risikerer også, at den muslimske verden vil blive endnu mere utilfreds med USA, end den er i forvejen, siger professoren.

Selv om beslutningen muligvis gør Donald Trump mere populær i hjemlandet, vil den gøre det udenrigspolitiske klima vanskeligere for USA.

- Han har hele tiden haft en strategi med "America first". Men jeg kan slet ikke se, hvordan det her passer ind, Jakob Egholm Feldt.