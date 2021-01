Professor om uroligheder i USA: Historiske scener

- Det her er et historisk øjeblik. Noget, der burde være en formalitet efter valget af Biden som præsident, har udviklet sig til, hvad man kun kan kalde pøbel-optøjer, siger han.

- Jeg kan ikke komme i tanke om en situation, der så dramatisk udstiller demonstrationer direkte i Kongressen, lyder det.

Uroen er udbrudt, mens Kongressen officielt skal bekræfte Joe Biden som vinder af præsidentvalget.

Tusindvis af Trump-tilhængere protesterer mod valgresultatet ved Kongressen.

Flere medier skriver, at politiet bruger tåregas for at få styr på situationen. Medlemmer af Repræsentanternes Hus har fået at vide af politiet, at de bør finde gasmasker frem fra under deres sæder.

Ifølge CNN og MSNBC er en kvinde ramt af skud og er i kritisk tilstand. Det er ikke bekræftet fra officielt hold, og de nærmere omstændigheder er uklare.

Jørn Brøndal fortæller, at fire puertoricanere i 1954 affyrede skud i Kongressen. Det var dog som del af en protest.

- De satte sig i galleriet som tilskuere, begyndte at skyde og foldede Puerto Ricos flag ud.

- Det var en protest, hvor de brugte skydevåben, men de dræbte ikke nogen, og det var heller ikke meningen, fortæller han.

Demokraternes Joe Biden vandt valget med 306 valgmænd mod 232 til Trump. Det kræver 270 at blive præsident.

Det er denne fordeling, Kongressen onsdag skal bekræfte officielt ved en optælling.

Det er dog en ren formalitet, fortæller Jørn Brøndal.

- Biden tiltræder som præsident 20. januar. Det er der ingen tvivl om. Men sikkerhedsforanstaltningerne omkring hans tiltrædelse bliver formentlig ekstremt omfattende, siger Jørn Brøndal.