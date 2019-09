Professor om ulovlig suspendering: Syngende lussing til Johnson

Marlene Wind, som er professor i statskundskab og leder af Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet, var ved at falde ned af stolen, da britisk højesteret tirsdag afgjorde, at premierminister Boris Johnsons beslutning om at suspendere det britiske parlament i fem uger var ulovlig.

- Jeg er helt paf. Det er så stor en syngende lussing til Johnson, som man næsten kan forestille sig, lyder det.

Hun kalder afgørelsen for en "sejr for demokratiet".

- Det her er et godt eksempel på, at der er en vis grænse for spindoktori, siger hun med henvisning til Dominic Cummings, som er premierministerens toprådgiver.

- Han har forregnet sig, for der er en grænse for, hvor meget spøg og skæmt man kan trække ind i demokrati og tro, at det kan være et magisk trick til at løse svære demokratiske problemer, siger hun.

Afgørelsen får store konsekvenser for Boris Johnson, vurderer Marlene Wind, for nu har han givet urigtige oplysninger til dronning Elizabeth, som godkendte at sende lovgiverne hjem tidligere på måneden.

- Den medvind, han har haft i befolkningen, kan forsvinde, for han har løjet for dronningen, og der er næsten ikke noget mere syndigt i Storbritannien.

Marlene Wind forklarer, at en premierminister under normale omstændigheder ville træde tilbage efter sådan en afgørelse.

Men de britiske omstændigheder er i øjeblikket langtfra normale, så et bud lyder, at Johnson bliver siddende, selv om det bliver svært.

- Hans legitimitet og troværdighed er om muligt endnu mere ikkeeksisterende, end vi har set de seneste uger - også i forhold til EU-forhandlingerne, vurderer hun.

Det er umuligt at forudse, hvad der sker nu, siger Marlene Wind.

Et bud lyder, at Johnson tager til Bruxelles for at bede om en tre måneders forlængelse.

- Hvis det kun handler om ham selv og hans karriere, så ville det være det letteste at gøre.

- Men Dominic Cummings, som rådgav ham til at suspendere parlamentet, har netop sagt, at det måtte han aldrig gøre, så spørgsmålet er, om Johnson vil sidde hans rådgivning overhørig, siger hun.