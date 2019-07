Professor om skrottet lovforslag i Hongkong: Sejr for demonstranter

Det er et forsøg på at hindre, at afstanden mellem Kina og Hongkong bliver større, at Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, i nat dansk tid trak en udskældt udleveringslov tilbage.

- Det er kun sket en gang før, at man har trukket en lov tilbage, siger han og kaldet det "meget usædvanligt".

Lovforslaget, der omhandlede udlevering af borgere til retsforfølgelse i Kina, har skabt enorme protester i Hongkongs gader. De er flere gange endt i voldelige sammenstød mellem demonstranter og politiet.

1. juli, som var 22-årsdagen for, at briterne forlod kronkolonien og overdrog området til Kina, stormede flere hundrede demonstranter Hongkongs parlament.

- Jo længere tid demonstrationerne kører, jo farligere bliver de, fordi kravene bliver udvidet, siger Thøgersen.

Først handlede demonstrationerne kun om lovforslaget. Herefter drejede det sig om krav om undersøgelse af politivold mod demonstranter, og nu stiller nogle af demonstranterne yderligere politiske krav.

Ifølge Thøgersen er de mange demonstrationer et udtryk for, at folk i Hongkong er opsat på, at Hongkong ikke bliver endnu en kinesisk by.

- Man havde håbet på en gradvis overgang fra 1997 og frem til 2047, hvor man havde håbet, at der ville blive færre og færre konflikter, og folk i Hongkong kunne se, at det var en fordel at være med i en stor økonomisk supermagt som Kina.

- Nu er der gået 22 år, vi er næsten halvvejs i denne her proces, og der kan man se, at Hongkong er ikke kommet nærmere at acceptere forholdene i Kina. Stemningen i forhold til Folkerepublikken er ikke blevet bedre. Tværtimod.

Den kinesiske regering udtalte tirsdag morgen dansk tid, at den anser protesterne i Hongkong som en "åbenlys trussel" mod det eksisterende forhold mellem Kina og Hongkong.

Stig Thøgersen peger på, at lovforslaget er blevet trukket tilbage efter koordinering med det kinesiske styre.

- Der har nok været konsultationer, hvor man er blevet enige om, at det er det bedste at gøre.

- Det koster også prestige for Folkerepublikken, at der er så mange demonstrationer på gaden i Hongkong.