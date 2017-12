Professor om brexit-åbning: Det bliver sværere i næste fase

Men det er først, når de resterende 27 EU-lande beslutter, at det er på tide at gå videre til næste fase, at de rigtig svære forhandlinger går i gang.

Det har ikke været let at komme til en åbning i forhandlingerne om den første fase i briternes EU-exit.

Sådan lyder det fra professor i statskundskab ved Københavns Universitet Marlene Wind.

- Det handler om substansen, som er fremtiden, og hvilken relation briterne skal have til EU fremover.

- Første fase skal på plads, før man overhovedet kan gå videre, siger hun.

Fredag morgen meddelte EU-Kommissionen, at den mener, at der er sket tilstrækkelige fremskridt i den første forhandlingsfase.

Det drejer sig om den økonomiske slutopgørelse, fremtidens grænse mellem Irland og Nordirland samt EU-borgeres rettigheder i Storbritannien.

Kommissionen anbefaler, at EU-landene på et topmøde i næste uge beslutter, at man kan indlede forhandlinger om overgangen.

Det meddelte kommissionsformand Jean Claude Juncker efter at have indgået en aftale med den britiske premierminister, Theresa May.

Det bliver hårde forhandlinger, vurderer Wind.

- Det handler om handelsaftaler. Vi ved fra tidligere handelsaftaler, at det kan tage flere år, det er ikke noget, man lige ordner, siger hun.

Igennem første del af forhandlingerne er det EU, der har været den styrende part, mener professoren.

- Det er et gennembrud, at det ser ud til, at man kan komme videre til anden fase. Men det er på EU's præmisser det her.

- Briterne accepterer EU-Domstolens indflydelse, og at EU-reglerne fortsat vil være de samme i Nordirland, siger hun.

Derudover accepterer man, at man vil leve op til den regning, man skylder, vurderer hun.

Ifølge Marlene Wind vækker delaftalen nok skuffelse hos mange af de borgere, der stemte for, at Storbritannien skulle melde sig ud af EU.

- De ønskede sig et langt mere markant resultat, siger hun.

Storbritannien skal efter planen forlade EU fredag 29. marts 2019 ved midnat.