Professor efter brexit-udsættelse: Nu kommer der snart valg

- Det er meget sandsynligt, at der bliver udskrevet valg - i hvert fald inden for den her periode, hvor udsættelsen gælder, siger Henrik Larsen.

Det skyldes især, at Liberaldemokraterne og det skotske SNP har villet have en udsættelse, før de ville støtte et valg.

De to oppositionspartier ønsker et valg den 9. december, mens det konservative regeringsparti vil have det den 12. december. Labours holdning til et valg er stadig uklar.

Uenigheden om datoen skyldes ifølge Henrik Larsen især, at partierne gerne vil se ud som sejrherrer, ved at netop deres valgte dato bliver udpeget til den endelige dato.

På trods af uenighederne er der flere måder, Underhuset kan stemme et forslag om et valg igennem, vurderer Henrik Larsen.

Det kan blandt andet ske ved, at SNP, Liberaldemokraterne og Det Konservative Parti laver en lovændring.

- De oppositionspartier, der ønsker det i december, kunne i princippet tvinge et valg igennem ved at ændre valgloven, så bare dem og de konservative skal stemme for, siger Henrik Larsen.

Mandag vil Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, for tredje gang forsøge at få det britiske Underhus til at stemme for et forslag om at udskrive valg.

Johnson skal med den nuværende lov samle to tredjedele af medlemmernes stemmer for at få forslaget vedtaget, hvilket han ikke hidtil har formået.

Lykkes det denne gang at opnå de nødvendige 434 stemmer, ventes valget at blive afholdt 12. december.

Hvis ikke det sker, vil et valg alligevel være meget sandsynligt. Labour vil nemlig ikke have råd til at afvise et valg, vurderer Henrik Larsen.

- Det ville svært for Labour at gå mod et valg i december. EU-spørgsmålet burde til den tid være tæt på afklaret, og så kunne de andre partier kritisere partiet for ikke at turde at gå til valg, siger han.