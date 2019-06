Professor: Usædvanlig suspendering af udskældt lov i Hongkong

- Jeg kan ikke huske fortilfælde, hvor regeringen har bakket ud på den måde her. Det viser, at civilsamfundet stadig har en betydelig magt i Hongkong, siger han.

Ifølge Stig Thøgersen er det tydeligt, at Carrie Lam og Hongkongs regering er blevet overraskede over, hvor omfattende protesterne har været. Derfor er de nået frem til suspenderingen.

- Udskydelsen er en slags kompromis og en måde at undgå konfrontation på, hvor regeringen håber, at demonstranterne går hjem, siger Stig Thøgersen.

Han mener ikke, at suspenderingen vil føre til, at man dropper udleveringsloven helt.

- Man kan forestille sig, at regeringen forsøger at arbejde videre på loven, så den bliver mere spiselig.

- Demonstranterne har meget lidt tillid til loven, som den er fremlagt, og de tror ikke, at folk vil få en fair behandling af retssystemet, hvis den bliver hevet over til Kinas folkerepublik, siger professoren.

Kritikerne frygter imidlertid, at udleveringsaftalen kan bruges til at straffe politiske fanger. Samtidig bliver loven set som endnu et skridt i retning af øget kinesisk kontrol over Hongkong.

Den store baggrund er ifølge Stig Thøgersen, at man dengang lavede et land, to systemer - Kina og Hongkong - hvor man forestillede sig, at de to systemer ville nærme sig hinanden til ét system i 2050, og at folkerepublikken vil få et bedre retssystem.

- Demonstranterne i Hongkong kan se, at selv om der er lang tid til sammenlægning, så er det ikke gået sådan, at man har nærmet sig hinanden.

- De ser det derimod som endnu et tegn på, at Kina vil indskrænke Hongkongs demokrati og gøre det til endnu en kinesisk by underlagt det kommunistiske styre, siger Stig Thøgersen.

Han tør ikke at give et bud på, hvor længe suspenderingen af loven kommer til at vare.

Ifølge ham er det først og fremmest interessant at følge, hvorvidt demonstrationerne fortsætter som planlagt søndag - og hvor stor tilslutningen bliver.