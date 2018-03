Professor: Stærk udmelding fra vestlige stormagter til Rusland

- Indholdsmæssigt er det stærke ord. De vestlige stormagter mener, at Rusland har krænket Storbritanniens suverænitet. De ser det som noget, der truer sikkerheden og mener, at Rusland burde forklare sig i stedet for blot at trække på skuldrene, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

- Diplomatisk set er det her en stærk udmelding, men det er til gengæld ikke forbundet med udtalelser om sanktioner. De skælder ud, men de gør ikke mere ved det på nuværende tidspunkt, siger han.

Ifølge Mikkel Vedby Rasmussen er det værd at bemærke, at udmeldingen kommer fra Nato stormagter, men ikke præsenteres af Nato.

- Magterne går sammen, men har med vilje ikke valgt at gøre det i Nato-regi, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

- Det tror jeg, er et udtryk for, at Nato ligesom EU er en svækket organisation. Og at der sidder nogle regeringer, nok særligt i London og Washington, der foretrækker at gøre det udenom.

Han mener, at man skal forstå de fire vestlige stormagters udmelding i et større perspektiv.

- Udmeldingen skal ses i kontekst af, at man i forvejen synes, at Rusland blander sig for meget. Via cyberkriminalitet, ved at blande sig i nyhedsstrømmen, ved i det hele taget at forsøge at undergrave de vestlige demokratier. Så det her er også en måde at sige, at nu er det nok, siger han.

Selv om det svækker Rusland, at vestlige stormagter støtter Storbritannien, så kan det også være en fordel for den russiske præsident Putin, mener Mikkel Vedby Rasmussen.

- Op til et russisk præsidentvalg, hvor Putin gerne vil fremstille sig selv som manden, der forsvarer Rusland mod det aggressive Vesten, kunne det dårligt være bedre. Jeg tror ikke, at Putin er helt utilfreds, siger han.

Ved angrebet i den sydengelske by Salisbury blev den forhenværende spion Sergej Skripal og hans datter angrebet med en nervegift. De svæver fortsat mellem liv og død.

Ifølge den britiske regering blev der brugt en nervegift, der er fremstillet af det russiske militær.