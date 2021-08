Professor: Soldater trænet af Vesten har nok skiftet side

- Lige pludselig var det tydeligt, at Taliban ville tabe på et eller andet tidspunkt, og så kunne man lige så godt støtte dem, der dengang ville nedkæmpe Taliban frem for at blive skudt af dem, man vidste ville få Taliban til at falde.

- Det er det, der er sket nu. Der er ikke længere nogle afghanere, der tror på, at den afghanske regering vil holde, og hvorfor skulle man så være den sidste, der dør for den, siger han.

Han fortæller, at der i al den tid, vestlige lande har trænet den afghanske hær, har været mange, der deserterede.

- Mange har taget deres uniform af, og spørgsmålet er så, om de har taget Talibans uniform på i stedet.

- Der er meget, der tyder på, at mange af de folk som Vesten har uddannet, nu befinder sig på den anden side og kæmper mod den afghanske hær, som Vesten også har uddannet, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Søndag oplyste det afghanske indenrigsministerium, at Taliban var trængt ind i Afghanistans hovedstad, Kabul, fra alle sider.

Desuden blev byen Jalalabad også erobret af Taliban. Byen var en af de sidste betydelige byer, der stadig var under den afghanske regerings kontrol. Byen faldt uden sammenstød.

Mikkel Vedby Rasmussen fortæller, at det ser ud, som om at de afghanske specialstyrker har givet Taliban modstand.

- Men den afghanske regering har begået en grundlæggende fejl ved at sprede deres styrker så meget, at Taliban har haft mulighed for at tage dem en efter en, siger han.

Ved middagstid søndag er Afghanistans indenrigsminister citeret for at sige, at en fredelig overdragelse af magten til en overgangsregering, vil finde sted.

Der er dog stor usikkerhed i forhold til, hvad der vil ske, da der kommer mange meldinger fra området.

Mikkel Vedby Rasmussen mener, at de vestlige ledere har været klar over, at Taliban ville vinde frem, når de vestlige lande trak sig ud af Afghanistan.

- Jeg tror, det havde været svært for den amerikanske præsident eller den danske udenrigsminister at sige "nu trækker vi os ud, og jeg regner med at Taliban overtager".

- Der var selvfølgelig et håb om, at man kunne få regeringen til at sidde længere, men jeg har svært ved at tro på, at man ikke har været bevidst om, at der var en risiko for, at regeringen ville falde hurtigt.