Professor: Persona non grata-situationer er meget sjældne

- Det er meget, meget sjældent, at danske ambassadører eller andre diplomater fra Danmark bliver kaldt persona non grata, siger han.

At kalde en ambassadør for persona non grata er et alvorligt diplomatisk værktøj, fortæller Martin Marcussen, der er professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

Lørdag har Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, sagt, at ti ambassadører i Tyrkiet - herunder den danske - vil blive erklæret for uønskede - persona non grata - i Tyrkiet.

At kalde ambassadører for persona non grata er typisk det første diplomatiske skridt inden udvisning.

Meldingen fra præsidenten kommer, efter at ti ambassadører har opfordret til, at den tyrkiske aktivist Osman Kavala bliver løsladt.

Ud over Danmark har ambassadørerne i Tyrkiet fra Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland, Frankrig, Holland, USA, Canada og New Zealand underskrevet erklæringen.

Martin Marcussen vurderer dog, at situationen ikke vil få store konsekvenser for den diplomatiske relation mellem landene og Tyrkiet.

- Normalt vil man sige, at det er en ganske alvorlig situation for den diplomatiske relation.

- Lige præcis i dette tilfælde taler vi om et særligt tilfælde, fordi Nato har brug for Tyrkiet som en god allieret, og EU har brug for Tyrkiet som en bufferzone for migrationsstrømmene fra syd, siger han.

Danny Annan, der er Danmarks ambassadør i Tyrkiet, vil ifølge Martin Marcussen forlade landet, i løbet af få dage eller timer efter at han er erklæret non grata. Derefter vil souschefen på ambassaden overtage rollen som stedfortrædende ambassadør.

- Jeg vil tro, at i løbet af et par uger får vi sendt en ny mand derned, som kan overtage rollen som ambassadør, siger han.

Han mener også, at der er meget symbolpolitik involveret, når Erdogan siger, at ambassadørerne skal erklæres uønskede.

- Det er et signal til omverdenen og måske også et signal til den tyrkiske befolkning om, at man er en stærk statsleder, der kan mande sig op og sige de store lande imod.

Det danske udenrigsministerium har lørdag eftermiddag oplyst til Ritzau, at man ikke på nuværende tidspunkt har modtaget en officiel henvendelse fra Tyrkiet om sagen.