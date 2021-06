Professor: Löfven ser ud til at overleve som statsminister

Det siger professor emerita i statskundskab ved Stockholms Universitet Drude Dahlerup.

Onsdag har Centerpartiet nemlig droppet lovkravet om at sætte huslejen fri, og det kan nu vise sig både at redde Löfven og partiets egen aftale for regeringssamarbejdet, siger Drude Dahlerup.

Mest sandsynligt er det nu, at Löfven kan blive på posten som statsminister i Sverige.

Drude Dahlerup forventer, at regeringen vil fortsætte med Socialdemokraterna og Miljöpartiet og med Centerpartiet som støtteparti - blot uden Liberalerna, der er hoppet fra.

- Det betyder, at Centerpartiet vil klare det her med en forhandling. Og jeg kan forestille mig, at de har snakket med Vänsterpartiet, som kan gå ud med den sejr, at de fik droppet paragraf 44 (om at sætte huslejen fri, red.)

- Centerpartiet viser med det her, at det ønsker at fortsætte den konstellation. Det er forbavsende, for jeg troede egentlig, de gik efter et nyt valg, fordi de havde meget at vinde på det, siger hun.

Ud over Centerpartiet har ingen partier for alvor været interesseret i et nyt valg, siger professoren. Det skyldes blandt andet, at der er valg igen om et år, og meningsmålinger viser, at befolkningen ikke er klar til et nyt valg.

Mens endnu intet er afgjort, ligner Vänsterpartiet den store vinder efter konflikten.

Vänsterpartiet og partiets leder, Nooshi Dadgostar, erklærede, at partiet ville have fjernet punktet om fri huslejedannelse, og ifølge Drude Dahlerup har partiet opsparet en vrede igennem de seneste år, hvor partiet har følt sig taget for givet, på trods af at det har støttet Löfven.

Nu er den fri huslejedannelse taget af brættet, og Vänsterpartiet kan se frem til en del mere indflydelse, hvis Löfven overlever som statsminister.

- Jeg tror, at Vänsterpartiet er tilfreds med, at de nu virkelig har vundet en sejr. Partiet har spillet rigtig højt spil, for risikoen for dem var jo, at der ville komme en konservativ regering støttet af Sverigedemokraterna, siger Drude Dahlerup.

Det hidtidige støtteparti Liberalerna meddelte efter tillidsafstemningen mandag, at det anser samarbejdsaftalen med Socialdemokraterna som afsluttet.

I stedet vil det satse på en borgerlig regering. Den holdning står partiet ved, understregede en talsperson onsdag efter meldingen fra Centerpartiet.