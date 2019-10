Professor: Interessant at kun europæere får litteraturpris

Modtagerne af Nobelprisen i litteratur er fundet for 2018 og 2019, og i den sammenhæng er det især interessant, at begge modtagere er fra Europa.

- Jeg synes, det er særligt interessant, at det er to europæiske forfattere. Det er også to meget forskellige forfattere, siger han.

2018-prisen er givet til den 57-årige polak Olga Tokarczuk, og 2019-prisen er tildelt den 76-årige østriger Peter Handke.

- Jeg havde nok forventet, at nu hvor man havde to priser, at der så både ville have været en europæisk forfatter og en ikke-europæisk forfatter. Så det er meget interessant, siger Mads Rosendahl Thomsen.

At der er blevet uddelt to litteraturpriser, er helt usædvanligt. Årsagen er, at litteraturprisen ikke blev uddelt sidste år som følge af en omfattende skandale i Det Svenska Akademien, som står for at give prisen.

I forhold til de to prismodtagere bliver Olga Tokarczuk beskrevet som en af de mest kritikerroste og kommercielt succesrige forfattere i sin generation.

Mere broget er omtalen af Peter Handke, der beskrives som dramatiker og avantgardeforfatter.

Kulturredaktøren hos den svenske avis Dagens Nyheter, Björn Wiman, siger, at Olga Tokarczuk har et "upåklageligt omdømme".

Omvendt mener han, at Peter Handke har det, man kunne beskrive som "tåbelige politiske synspunkter".

- Man kunne kalde dem Dr. Jekyll og Mr. Hyde, siger Björn Wiman til det svenske nyhedsbureau TT.

Peter Handke har blandt andet vakt opsigt ved at deltage i den serbiske præsident Slobodan Milosevics begravelse.

Og i 1990'erne udtrykte han sympati for serberne under krigene i kølvandet på Jugoslaviens opløsning.

Trods kontroverserne mener Björn Wiman, at Peter Handke har været en af de største forfattere i efterkrigstiden.

Han mener også, at Det Svenska Akademien har villet sende et klart signal ved at give prisen til Peter Handke.

- De ønsker at vise, at de ikke har til hensigt at stå i noget politisk korrekt felt.

- De vil fortsætte med at belønne forfatterskab, som man vurderer til at være æstetisk markant, selv om de ved, at det vil vække kontrovers på forskellige måder, siger Björn Wiman til TT.