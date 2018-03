Professor: Hawking formidlede svært stof til bredt publikum

Sådan husker Flemming Besenbacher, professor og formand for Carlsbergfondet, den britiske astrofysiker og professor Stephen Hawking.

En fremragende videnskabsmand og en mester til at formidle et svært tilgængeligt stof.

- Han gjorde det excellent på begge fronter. Han var både en fremragende forsker på ypperste niveau og en person, der nåede ud til en lang række mennesker, i kraft af sine foredrag og bøger, siger Flemming Besenbacher.

Onsdag blev det oplyst, at videnskabsmanden, der led af nervesygdommen ALS, var afgået ved døden i en alder af 76 år.

Selv om Stephen Hawking til sidst ikke kunne tale, tog han verden rundt og holdt foredrag om sine teorier om sorte huller og universitets oprindelse.

I 2016 besøgte han Danmark på foranledning af blandt andre Carlsbergfondet og holdt foredrag i DR Koncerthuset.

Billetterne var revet væk på 10-12 minutter, og foredraget blev transmitteret til 27 biografer landet over.

- Jeg havde selv fornøjelsen af at mødes med ham og tale med ham.

- Det var åbenlyst, at hjernen ikke fejlede noget, selv om kroppen var påvirket af den her frygtelige sygdom, siger Flemming Besenbacher.

Han er imponeret over, at Hawking trods sin sygdom havde kræfter og overskud til at rejse ud i verden og berette om sin forskning.

- At være så handicappet og alligevel have så meget livskraft og så meget at give til verdenen er en fantastisk bedrift, siger Flemming Besenbacher.

Hawking bør være en kilde til inspiration for alle forskere, mener han:

- Mange forskere er udelukkende interesseret i deres videnskab og publicere det i internationale tidsskrifter.

- Men Hawking formidlede sin viden til en bredere befolkning, og det er noget af det, jeg godt kunne ønske, at mange flere forskere ville bruge tid på, siger Flemming Besenbacher.

Hos Danske Handicaporganisationer ser man også Stephen Hawking som et lysende forbillede.

- Stephen Hawking var et fantastisk bevis på, at man kan udrette store ting trods et handicap.

- Hans liv har åbnet manges øjne for, at mennesker med handicap kan mere, end man tror, siger Thorkild Olesen, formand for organisationen, i en skriftlig kommentar.