Professor: For tidligt at afskrive Vestager til EU-post

Det er dog for tidligt at afskrive hende helt til en af topposterne i EU, mener Marlene Wind, der er professor og leder af Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet.

Margrethe Vestagers chancer for at løbe med en toppost i EU er ikke forbedret efter et topmøde i Bruxelles torsdag.

- Macron (Frankrigs præsident, red.) har sagt, at alle tre spitzenkandidaten, altså Weber, Vestager og Timmermans, skal af bordet. De er færdige. Men hvis man spørger andre og læser kommentarer rundt omkring, er det ikke sikkert, at det er tilfældet.

- Posen skal rystes, og man skal have fat i nye navne, men det kan bestemt ikke udelukkes, at et af de tre navne kommer tilbage på bordet igen i den forbindelse, siger Marlene Wind.

Margrethe Vestager har siden november 2014 været som konkurrencekommissær i EU.

Hun blev sammen med lederen af parlamentets borgerlige EPP-gruppe, Manfred Weber, og EU-Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, diskuteret som kandidater til at overtage en række EU-topjob.

Der kunne dog ikke skaffes et flertal bag nogen af de tre kandidater, da EU's stats- og regeringschefer torsdag aften mødtes. Det har skabt en hvisken i EU om andre mulige navne, som kan komme i spil.

Blandt dem er ifølge Wind både brexitforhandler Michel Barnier, direktør for Den Internationale Valutafond Christine Lagarde samt Tysklands kansler, Angela Merkel.

- De har været nævnt før, og man hører til dem af og til. Angela Merkel bliver nævnt ofte, men hun nægter, at hun er kandidat, men det udelukker ikke, at hun alligevel er det. Også Lars Løkke Rasmussen (V) er blevet nævnt.

- I sidste instans handler det om at finde en kandidat, som ikke støder for mange, men som alle kan leve med. Det er ikke nødvendigvis den bedst kvalificerede, der får jobbet, siger Marlene Wind.

Et af Margrethe Vestagers stærke kort i forhold til at tage en af topposterne er ifølge Marlene Wind, at hun er kvinde.

- Det er svært at forestille sig, at der ikke kommer en kvinde på toppen af nogle de rigtig tunge poster, altså formand for rådet og kommissionen. Det kan bringe Vestagers navn tilbage igen, vil jeg vurdere, siger hun.

Hun tør ikke sige noget om, hvorvidt det er sandsynligt, at Margrethe Vestager tager en toppost. Hun vil dog ikke udelukke det.