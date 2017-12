Professor: EU-proces mod Polen kan ende i maveplasker

Men proceduren kan meget vel blive en maveplasker for EU. Det vurderer professor Marlene Wind, der er leder af Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet.

- Det kan ende med at udstille EU som handlingslammet, siger hun.

Artikel 7-proceduren kan i yderste fald fratage et land dets stemmeret i EU's ministerråd. Det er den af EU's tre institutioner, hvor EU-regeringerne mødes på ministerplan og forhandler om blandt andet fiskekvoter, energi- og udenrigspolitik.

Men for at pålægge et land sanktioner, skal alle de resterende 27 EU-lande stemme for. Og det har Ungarn på forhånd meldt ud, at det ikke vil.

EU-Kommissionen og Polen er uenige om en reform af landets retssystem. Landets parlament har vedtaget en reform, der vil give parlamentet og præsidenten større indflydelse på udnævnelsen af dommere.

Det mener EU, truer retssikkerheden i landet.

Den uenighed har EU-Kommissionen onsdag givet landet tre måneder til at rette op.

- Det er en meget farlig vej på mange måder, siger Marlene Wind.

- Problemet med den her vej er, at den kan åbne en Pandoras æske af debatter og diskussioner blandt medlemslandene. Det kan skabe splid internt mellem EU-landene.

- På den anden side er det også problematisk ikke at gøre noget, siger hun.