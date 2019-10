Professor: EU er klar til at udsætte brexit

- EU vil give den forlængelse, der bliver bedt om. Man vil dog vente til afstemningen mandag eller tirsdag, før man svarer. Hvis det bliver et nej til Johnsons aftale, vil man meget hurtigt sige, at de får deres forlængelse, siger hun.

Lørdag stemte det britiske Underhus et ændringsforslag til brexit igennem med 322 stemmer for og 306 imod.

Det betyder, at premierministeren nu er tvunget til at have lovgivningsarbejdet bag et brexit klar, før det britiske parlament kan stemme om selve brexitaftalen, der er forhandlet på plads med EU.

Det tvinger reelt premierministeren til at bede EU om en yderligere udskydelse af brexit til 31. januar 2020.

Ved at nægte at underskrive et brev, hvor Storbritannien formelt beder EU om forlængelse af brexit, har Boris Johnson ellers gjort, hvad han kunne for at understrege, hvor dårlig en idé han mener, at en udsættelse vil være.

Det ser EU dog som et internt britisk opgør, som unionen ikke vil forholde sig til. Johnsons modvilje til en udsættelse vil ifølge Marlene Wind derfor ikke påvirke EU's beslutning om at forlænge brexit.

Det vigtigste for EU er lige nu, at EU ikke kan få skylden for at trække brexit i den gale retning, vurderer professoren.

- EU vil ikke have skylden for, at det bliver et hårdt brexit. Man ønsker ikke at få skylden, og derfor er det det, man vil gøre (give forlængelse, red.), hvis de næste par dage viser, at aftalen ikke kan gå igennem parlamentet, siger Marlene Wind.

Ifølge nyhedsbureauet dpa mødes EU-ambassadører søndag morgen for at diskutere Storbritanniens anmodning.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har meldt ud, at Danmark vil acceptere en udsættelse af brexit.

- Vi er åbne over for endnu en udsættelse, hvis det er det, der skal til, sagde udenrigsministeren til TV2 News i en kommentar til lørdagens dramatiske brexitafstemning i det britiske Underhus.