Professor: Briternes tunge brexitdans med EU mangler stadig

Men 11 måneder er ikke lang tid til at forhandle det udestående på plads, og det stiller briterne i en svær position over for EU. Det vurderer Henrik Larsen, professor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

- Der skal meget til, fordi der er mange detaljer, som skal forhandles på plads. EU er tung at danse med, og det kan sagtens være, at briterne ikke får, hvad de vil have.

- Den korte tid kommer til at betyde, at briterne er i den svage position, fordi de skal have en aftale. Ellers må situationen være, at så ryger de ud uden nogen aftale. Det svækker den britiske position, siger Henrik Larsen.

Boris Johnson har fredag morgen sagt, at valgresultatet tyder på, at "den konservative regering har fået et stærkt mandat til at få brexit gennemført".

Flere har peget på, at det overvældende flertal til Det Konservative Parti skyldes, at briterne er trætte af at høre om brexit og derfor bare vil ud.

Men de slipper "på ingen måde" for at høre om brexit, selv om brexitkursen nu er lagt, vurderer Henrik Larsen.

- Der kan gå lang tid, før parlamentet skal forholde sig til det. På den måde kommer folk ikke til at høre meget om det i det første stykke tid.

- Men det vender frygteligt tilbage, fordi der skal laves en aftale. Og den skal formentlig ratificeres i Underhuset til stor debat, siger Henrik Larsen.

Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv påpeger ligeledes, at store knaster stadig udestår.

- Et hårdt brexit er desværre ikke taget af bordet, hvis Storbritannien holder fast i, at forhandlingerne skal være afsluttet i 2020.

- Derfor er der stadig en risiko, og det skal danske virksomheder forberede sig på, siger administrerende direktør Brian Mikkelsen i en skriftlig kommentar.