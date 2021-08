Professor: Ambassadeevakuering får ikke de store konsekvenser

- Konsekvenserne, som det under normale omstændigheder ville få, at en ambassade sættes ud af spil, var formentlig allerede trådt i kraft, inden beslutningen blev taget om at evakuere, siger han.

- Og det er, at Danmark i en periode går glip af alt det, som diplomatiet kan - nemlig det personlige netværk og det langsigtede samarbejde med lokale myndigheder og regeringen.

Han mener dog ikke, at denne situation vil betyde, at Danmark øjeblikkeligt holder op med at have diplomatiske forbindelser med Afghanistan. De skal for en periode bare varetages på en anden måde.

- Omvendt er den afghanske regerings kontakt med den danske ambassade formentlig heller ikke deres største bekymring lige nu. Jeg tror, de har større problemer, som skal klares, mener professoren.

Det vil derimod få konsekvenser for de danske statsborgere, der fortsat kommer til at opholde sig i landet.

- De vil ikke have et sted, hvor de kan gå hen. De vil ikke have et sted, hvor de kan søge tilflugt. Men man kan jo så håbe på, at de danske statsborgere i Afghanistan har fortrukket sig til et mere rimeligt miljø et andet sted.

Siden USA og andre lande begyndte at trække deres styrker ud af Afghanistan, har den militante islamistiske bevægelse Taliban erobret store dele af landet.

Taliban har i øjeblikket kontrol over cirka to tredjedele af Afghanistan og begynder nu at nærme sig Kabul.

- Og skulle bevægelsen ende som Afghanistans legitime regering, så er det dem, som Danmark skal til at kommunikere med - om end i et andet toneleje end det nuværende med den afghanske regering, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Det var udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der på et pressemøde fredag oplyste om evakueringsbeslutningen.