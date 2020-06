Prodemokratiske lovgivere protesterer før valg om lov i Hongkong

Loven vil medføre fængselsstraf på op mod tre år og bøder på op mod 6450 dollar, svarende til knap 43.000 kroner, for fornærmelser af nationalsangen.

Politiet i Hongkong er trængt ind i den lovgivende forsamling grundet protesterne.

I slutningen af maj var der en række protester på gaderne over nationalsangloven. Veje blev blokeret, og affald og søm blev hældt ud på togspor, meldte politiet. Der blev også tændt ild flere steder.

Hongkongs regering tog i slutningen af maj godt imod Kinas forslag om en såkaldt sikkerhedslov for territoriet.

Den vil give Kina mulighed for at gå udenom intern lovgivning i Hongkong og vedtage landsdækkende love mod "forræderi, tilskyndelse til oprør, løsrivelsesforsøg og udefrakommende indblanding". Den ses af kritikere, herunder USA og Storbritannien, som en udfordring af territoriets relative autonomi.

Hongkong blev under en aftale fra 1997 overdraget til Kina under den betingelse, at Hongkong blev oprettet som en særlig region, der har delvist selvstyre efter devisen "ét land - to systemer". Aftalen løber frem til 2047.

I sommeren og efteråret sidste år samledes store prodemokratiske demonstrationer imod en lov, der kunne gøre det muligt at udlevere mistænkte til Kina og senere som en bredere protest mod det kinesiske styre. Det kom mange gange til voldelige sammenstød.

Efter blandt andet at være holdt nede af truslen fra Covid-19 er protestbevægelsen på ny begyndt at røre på sig.