Prinserne William og Harry deltager ved afsløring af Diana-statue

Storbritanniens prinser William og Harry må torsdag bilægge deres stridigheder, når de begge forventes at overvære afsløringen af en statue af deres afdøde mor, prinsesse Diana. Diana ville have været fyldt 60 år torsdag, den 1. juli. Det skriver Reuters.

De to kongelige brødre har i det meste af deres liv været tæt knyttet til hinanden og været forenet i deres sorg over at have mistet deres mor, som blev dræbt som 36-årig i en bilulykke i Paris.

Ved ulykken i 1997 var William 15 og Harry 12 år.

Men siden lillebror Harrys bryllup i 2018 med hans amerikanske skuespillerhustru Meghan har deres forhold været dårligt. Et opsigtsvækkende interview, som parret gav til talkshowværten Oprah Winfrey i marts, forværrede relationerne.

I interviewet kritiserede Harry, som i dag er 36 år, sin far, prins Charles, og han sagde, at et medlem af kongefamilien, som han ikke nævnte ved navn, havde fremsat en racistisk bemærkning.

- Det er ikke sandsynligt, at forholdet mellem de to brødre vil blive forbedret i nogen nær fremtid, skriver kongehus-specialisten Robert Lacey i Daily Mail.

Afsløringen af statuen i London er en sjælden mulighed for et møde mellem de to prinser.

- Medmindre en af dem siger undskyld, og det må formentligt være Harry, så kan jeg ikke se, hvordan der kan blive rettet op på forholdet, skriver kommentatoren Penny Junor.

- Så vidt jeg forstår er de ikke på talefod, siger hun til Reuters.

Statuen af Diana bliver afsløret i den del af haven ved Kensington Palace, som hedder The Sunken Garden. Den blev omlagt i 2017 som mindehave for Diana og tilplantet med udelukkende hvide og pastelfarvede blomster.

Prinsessen boede på Kensington Palace, som nu er hjem for William og hans familie.

Begivenheden er kun for de nærmeste og billedhuggeren Ian Rank-Broadley.

The Daily Telegraph har skrevet, at William tager sin kone Kate og deres tre børn, George, Charlotte og Louis, til statuen inden den officielt afsløres, da de ikke vil være til stede på dagen.