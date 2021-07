Prins Harry udgiver personlig bog om sit liv i 2022

- I personlige og ærlige erindringer fra en af de mest fascinerende og indflydelsesrige personer i vores tid deler Prins Harry for første gang hele historien om de oplevelser, eventyr, tab og livslektioner, der har formet ham, skriver forlaget om den kommende bog.

Bogen kommer ifølge forlaget til at handle om hans liv i offentlighedens søgelys - fra hans barndom til i dag. Med i bogen kommer også hans to ture til Afghanistan som udsendt soldat.

- Prins Harry vil give et ærligt og fængende personligt portræt. Et portræt der viser læseren, at bagved alt man troede og vidste om prins Harry, ligger en inspirerende, modig og opløftende menneskelig historie, skriver forlaget.

Ifølge forlaget vil prins Harry donere overskuddet fra bogen til velgørenhed.

- Jeg skriver denne bog, ikke som den prins jeg blev født, men som den mand jeg er blevet.

Mit håb er, at jeg ved at fortælle min historie, kan jeg hjælpe med at vise, at lige meget hvor vi kommer fra, har vi tilfælles, end vi tror, skriver prins Harry i forlagets pressemeddelelse.

Prins Harry og hans kone hertuginde Meghan Markle forlod i 2020 det britisk kongehus. Efterfølgende har prinsen og hertuginden anklaget det britiske kongehus for blandt andet racisme. Hvilket kongehuset har afvist.

Hertuginde Meghan Markle, har tidligere udgivet en børnebog på samme forlag, som nu skal udgive prins Harrys bog.

Prins Harry er 36 år og barnebarn til dronning Elizabeth. Han er den anden søn af den britiske tronfølger prins Charles og prinsesse Diana.

Prins Harry har ikke stået forrest til at blive konge, da hans storebror prins William er før ham i arvefølgen.