Hertuginde Meghan (til venstre) og prins Harry (i midten) anklager britiske aviser for blandt andet at have foretaget hackerangreb mod telefoner. Parret har de seneste dage været på rejse i Sydafrika. Her ses de to sammen med afdøde Nelson Mandelas enke, Graca Machel (til højre).

Prins Harry har fået nok af britisk presse

Storbritanniens prins Harry frygter, at hustruen Meghan bliver offer for en aggressiv britisk presse, ligesom hans afdøde mor, prinsesse Diana, blev det.

Den britiske prins Harry og hans hustru, hertuginden Meghan, har således valgt at lægge sag an mod tre britiske aviser. Parret meddelte tirsdag et sagsanlæg mod Mail on Sunday, inden det fredag offentliggjorde yderligere to sagsanlæg rettet mod aviserne The Daily Mirror og The Sun.

